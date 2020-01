ॐ Духовные и священные

Ригведа X, 118...146

Гимны X, 1-191. Мандала X состоит из трех основных частей: первые две – это группа гимнов, принадлежащих одному автору и состоящая более чем из двух (гимны 1-60) или из двух (61-84) гимнов, третья – это отдельные гимны (85-191). Последняя часть самая поздняя: здесь больше всего гимнов новых жанров, имена же их авторов бывают совсем недостоверными. В целом прослеживается тенденция аранжировки гимнов в порядке уменьшения числа стихов, но эта тенденция нередко нарушается. Последняя часть, а именно ее конец, состоит из самых коротеньких гимнов, напоминающих иногда фрагменты. В содержании этой части наиболее отчетливо прослеживается заговорное начало, что сближает с Атхарваведой (АВ).

Эта мандала, самая поздняя в Ригведе (РВ), является обширным приложением ко всем остальным мандалам. От них (и прежде всего от фамильных мандал) ее отличают некоторые языковые и метрические особенности; наличие ряда новых тем и жанров, а иногда и новая трактовка старых тем; особенности стиля; иные принципы аранжировки гимнов в пределах мандалы; отдельные сдвиги и изменения в мифологической системе. (Полностью сохраняют свои позиции столь популярные боги РВ, как Индра и Агни. Совсем исчезает Ушас, и утрачивают свое значение Адитьи, среди которых Митра-Варуна играли весьма заметную роль. Выдвигается вперед понятие Все-Боги (Vishve devah) и, что особенно бросается в глаза, деифицируются (обожествляются) абстрактные понятия: Гнев (Manya), Вера (Shraddha) и др.). Это поэзия несколько другой эпохи, чем фамильные мандалы, хотя и продолжающая непосредственно их традицию. При всем том, в этой мандале тоже могут встречаться отдельные гимны, принадлежащие поэтам из знаменитых семей древних риши, таких как Васиштха, Вишвамитра и др., по каким-то причинам не попавшие в соответствующие фамильные мандалы. Жанрами, специфичными для мандалы X, являются спекулятивные – и прежде всего космогонические – гимны; гимны-диалоги (диалогическая форма здесь выдержана гораздо более последовательно, чем в других мандалах); гимны, связанные с домашними ритуалами: похоронами, свадьбой; заговоры (в других мандалах место заговора было обычно фиксировано – последний гимн мандалы). В мифологической системе этой мандалы проявляются новые боги, персонифицирующие абстрактные понятия: Вишвакарман – Творец всего, Манью – Ярость, Шраддха – Вера, Вач – Священная речь, Дакшина – Награда за жертвоприношение.

Ригведа. X, 118...146

X, 118. К Агни-убийце ракшасов



Автор, по анукрамани, – Урукшая, сын Амахию (Uruksaya Amahiyava). Размер – гаятри. Как отмечает Гельднер, соседние стихи этого гимна связаны между собой цепочкой повторяющихся слов и выражений



1 О Агни, ты убиваешь наповал атрина,

Сверкая среди смертных

В своей обители, о ты, чьи деяния светлы.



2 Ты поднимаешься, когда хорошо полит,

Радуешься потокам жира,

Когда с тобой встретились ложки.



3 Политый (жиром), ярко светит

Агни, которого надо призвать хвалебной песней.

Лик (его) умащается ложкой.



4 Жиром Агни умащается,

С медовым ликом, когда он полит,

Сверкающий, лучезарный.



5 Пробуждаясь, ты зажигаешься,

О отвозящий жертвы богам.

Тебя такого призывают смертные.



6 Его, о смертные, бессмертного

Агни почитайте жиром,

Хозяина дома, невредимого!



7 Невредимым пламенем,

О Агни, спали ты ракшаса!

Свети как хранитель закона!



8 Ликом (своим), о Агни,

Испепели ты колдуний,

Сверкая у (людей) Урукшая!



9 (Люди) Урукшая под хвалебные песни

Зажгли тебя, отвозящего жертвы,

Жервующего лучше всех в роде человеческом.



X, 119. Самовосхваление под влиянием сомы



Автор, по анукрамани, – Лаба, сын Индры (Laba букв. перепел Aindra). Размер – гаятри. Этот гимн, несложный по языку, вызвал к жизни целую комментаторскую литературу, пытающуюся истолковать его содержание. По жанру это самовосхваление – см. примеч. к X, 48. Согласно индийской традиции, его произносит или перепел, сын Индры, или же сам Индра, принявший образ перепела. Известно, что из всех богов Индра бы больше всего привержен к питью сомы, и многие европейские интерпретаторы также считают действующим лицом Индру. Однако, некоторые места в тексте гимна, скорее, подходят к Агни, чем к Индре, хотя особого пристрастия к соме у этого бога, по сравнению с другими, не было: он просто доставлял сому богам (ср. стих 13). Существует также точка зрения, что восхваляет себя поэт, напившийся сомы и ощущающий все последствия этого (например, Ольденберг). Автор гипотезы о Соме-мухоморе Р.Г. Уоссон использует этот гимн как аргумент в свою пользу. Наконец, одна из последних точек зрения возвращается к истокам комментаторской традиции. В статье Р. Штурмана вновь высказывается точка зрения, что самовосхваление произносит птица, но только не перепел, а чибис, крик которого напоминает первое слово рефрена – kuvit

13 a-b Отбываю (grho yamy akamkrto/ devebhyo havyavahanah):- Здесь имеет место двойное сравнение. Субьект напившись сомы, подобен дому (на колесах), набитому едой, и богу Агни, отвозящему жертву богам



1 Так, вот так у меня на душе

Я хотел бы добыть быка (и) коня –

Не напился ли я сомы?



2 Как ветры буйные,

Понесли меня вверх выпитые (соки сомы) –

Не напился ли я сомы?



3 Понесли меня вверх выпитые (соки сомы)

Как быстрые кони – колесницу –

Не напился ли я сомы?



4 Ко мне приблизилась молитва,

Как мычащая корова – к любимому сыну –

Не напился ли я сомы?



5 Я, как плотник – кузов (повозки)

Поворачивая кругом молитву в (своем) сердце –

Не напился ли я сомы?



6 Недостойными даже взгляда

Показались мне пять народов –

Не напился ли я сомы?



7 Обе половины вселенной –

Ничто против одного моего крыла –

Не напился ли я сомы?



8 Ростом я превзошел небо,

Пре(взошел) эту великую землю –

Не напился ли я сомы?



9 Ну-ка, положу я эту

Землю там или тут –

Не напился ли я сомы?



10 Поколочу я быстренько

Землю там или тут –

Не напился ли я сомы?



11 На небе одно мое крыло,

Другое поволок я внизу –

Не напился ли я сомы?



12 Я великий-великий,

Я поднялся до туч –

Не напился ли я сомы?



13 Отбываю – хорошо оснащенный дом, –

Везя богам жертвоприношения –

Не напился ли я сомы?



X, 120. К Индре



Автор – Брихаддива, потомок Атхарвана (Brhaddiva Atharvana). Размер – триштубх

3b Чтобы вдвойне, втройне dvir yad ete trir bhavanty umah

3d С помощью меда:за тот мед – Как поясняет Гельднер, с помощью сомы за дождь

6a:принимающего много образов puruvarpasam – Индра обладал способностью принимать различные образы (например, муравья), а также увеличиваться в размерах

6c Дану – См. примеч. I, 32, 9

6d:равноценных противников pratimanani – Здесь персонификация абстрактного понятия pratimana – значит букв. одинаковый вес, то, что уравновешивает

7a:нижнее и верхнее (богатство) avaram param ca

7c:двоих:родителей matara

9b:к Индре (как) к самому себе avocat svam tanvam indram eva



1 Это было высшее из существ,

Откуда родился грозный с неистовым мужеством.

Едва родившись, он повергает ниц врагов,

(Тот,) вслед кому ликуют все помощники.



2 Возросши мощью, (этот) обладатель большой силы

Внушает дасе страх как противник,

Захватчик того, что не дышит и что дышит.

Они приветствуют тебя вместе криками в опьянении во время приношения (сомы).



3 На тебя направляют (свою) волю все,

Чтобы вдвойне, втройне они были (твоими) помощниками.

(Что) слаще сладкого, соедини со сладким!

С помощью меда борись хорошенько за тот мед!



4 Так вот ликуют вдохновенные (поэты)

Вслед тебе, завоевывающему богатства.

Еще сильнее, о отважный, натяни тугой (лук)!

Да не обманут тебя колдуны злонамеренные!



5 С тобою мы красуемся в битвах,

Видя перед собой многое, за что надо воевать.

Словами я возбуждаю твое оружие,

Заговором я заостряю твои телесные силы!



6 (Я славлю) достойного хвалы, принимающего много образов, умелого,

Самого деятельного, Аптью из Аптьев.

Пусть взорвет он (своей) силой семерых Дану!

Пусть осилит он многих равноценных противников!



7 Это нижнее и верхнее (богатство) ты вкладываешь

В (тот) дом, в котором ты был милостив (своей) милостью.

Ты удерживаешь двоих подвижных родителей,

Из-за этого ты совершаешь многие деяния.



8 Эти священные слова произносит Брихаддива,

Громкую песнь для Индры – как первый, покоряющий солнце.

Он правит великим загоном для коров самодержавного.

Он открыл все свои ворота.



9 Так великий Брихаддива Атхарван

Воззвал к Индре (,как) к самому себе.

Сестры, находящиеся у матерей, незапятнанные,

Сильно торопят (его) и укрепляют.



X, 121. К неизвестному богу



Автор, по анукрамани, – Хираньягарбха, сын Праджапати (Hiranyagarbha букв. золотой зародыш Prajapatya). Тема – Божество Ка (ka – букв. кто?). Размер – триштубх. Это космогонический гимн, посвященный прославлению бога-творца, имя которого остается неизвестным. Лишь в последнем стихе, несомненно, добавленном позднее, таким демиургом назван Праджапати – бог-творец поздневедийского периода (Prajapati – букв. господин потомства, господин существ). Содержание гимна сводится к основному космогоническому вопросу: кто изначальный бог, который создал вселенную. Этот бог явно отличается от известных богов пантеона РВ, он им предшествовал, как предшествовал и жертвоприношению. Он родился в самом начале как золотой зародыш (стих 1), дающий жизнь всему, что способно жить (2,3); он создал элементы вселенной (4-6); он дал жизненную силу богам (7) и послужил толчком для возникновения жертвоприношения (8). Два последних стиха по формальным особенностям и по содержанию выбиваются из общего русла. Эта внедряющаяся в космогонию личная просьба певца о пощаде (9) и провозглашение Праджапати изначальным демиургом (10)

1a Вначале он возник hiranyagarbhah sam avartatagre

2с Чье отражение vasya chaymrtam yasya mrtyuh – Таким образом, творец вселенной стоял за пределами жизни и смерти

3a-b Мира живых...что дышит и моргает yah pranato nimisato mahitva / eka id raja jagato babhuva...Мир живых jagat, в котором человек, по древнеиндийской классификации, особо не выделяется, противостоит неподвижному миру sthatar. Характерные признаки мира живых – это способность дышать и моргать, последнее отличает людей от богов, которые не моргают

4c Чьи...стороны света, чьи руки yasyemah pradico yasya bahu

5a Кем грозно небо yena dyaur ugra prthivi ca drdha. Ugra рассматривается как предикативное причастие

5c Кто в воздухе измеряет yo antarikse rajaso vimanah - Обычно говорится, что воздушное пространство измеряется солнцем

6c На кого ярко светит yatradhi sura udito vibhati

7a:пришли высокие воды – Воды в РВ рассматриваются как изначальная космогоническая материя, несущая в себе зародыш жизни

8a...охватывая взором воды...- Тем самым, неизвестный бог становится выше изначальной космогонической материи



1 Вначале он возник как золотой зародыш.

Родившись, он стал единственным господином творения.

Он поддержал землю и это небо.

Какого бога мы почтили жертвенным возлиянием?



2 Кто дает жизнь, дает силу, чей приказ

Все признают, чей (приказ признают) боги,

Чье отражение – бессмертие, чье – смерть –

Какого бога мы почтили жертвенным возлиянием?



3 Кто благодаря (своему) могуществу стал единственным царем

Мира живых, (того,) что дышит и моргает,

Кто правит его двуногими и четвероногими –

Какого бога мы почтили жертвенным возлиянием?



4 Чьим могуществом (существуют) эти снежные (горы),

Чей, (как) говорят, океан вместе с Расой,

Чьи эти стороны света, чьи руки (они образуют) –

Какого бога мы почтили жертвенным возлиянием?



5 Кем грозно небо, кем тверда земля,

Кем установлено солнце, кем – небосвод,

Кто в воздухе измеряет пространство –

Какого бога мы почтили жертвенным возлиянием?



6 На кого взирали с трепетом в душе

Два войска, поддерживаемые (его) помощью,

На кого ярко светит взошедшее солнце –

Какого бога мы почтили жертвенным возлиянием?



7 Когда же пришли высокие воды,

Вбирая в себя все как зародыш, порождая Агни,

Он возник из этого как единая жизненная сила богов -

Какого бога мы почтили жертвенным возлиянием?



8 Кто в (своем) величии охватывал взором воды,

Зачинающие Дакшу, порождающие жертву,

Кто был единственным богом над богами –

Какого бога мы почтили жертвенным возлиянием?



9 Да не причинит нам вреда (тот), кто родитель земли

Или кто породил небо, (тот,) чьи законы истинны,

И кто породил высокие сверкающие воды –

Какого бога мы почтили жертвенным возлиянием?



10 О Праджапати! Никто, кроме тебя,

Не охватил все эти существа.

С каким желанием мы совершаем тебе возлияния, да сбудется оно для нас!

Какого бога мы почтили жертвенным возлиянием?



X, 122. К Агни



Автор, по анукрамани, Читрамахас из рода Васиштхи (Citramahas Vasistha). Размер – джагати, стихи 1-5 триштубх

1a:обладающего:поразительным блаженством citramahasam

7c:чтобы возрадоваться mahayayyaya



1 Я хочу воспеть (обладающего), как Васу, поразительным блаженством,

Любимого, милого гостя, не настроенного враждебно.

Пусть дарует он всенасыщающие награды,

Агни, хотар, хозяин дома, (и) богатсвто из прекрасных сыновей!



2 Довольный, о Агни, прими благосклонно мою речь,

О прекрасный силой духа, знающий все правила!

В праздничном наряде из жира создай удачный путь для священного слова!

Боги порождали (все) по твоему завету.



3 Обходя вокруг семи мест как бессмертный,

Почитая благочестивого почитателя (своего), осчастливь (нас),

О Агни, богатством из прекрасных сыновей, очень нужным!

Радуйся тому, кто пришел к тебе с дровами!



4 Знамя жертвы, первого пурохиту

Призывают с жертвенными возлияниями семеро (жрецов), приносящего награду,

Прислушивающегося Агни, жирноспинного, быка,

Бога, дарящего богатство из прекрасных сыновей тому, кто дарит.



5 Ты вестник, первый, желанный.

Радуйся, когда (тебя) зовут для мира бессмертных!

Тебя начищают Маруты в доме почитателя (твоего).

Тебя Бхригу восхвалениями заставили ярко засверкать.



6 Надаивая всенасыщающей жертвенной услады у хорошо доящейся (коровы),

Для жертвователя, любящего жертвоприношение, о прекрасный силой духа

Агни, с жиром на спине трижды освящая обряды,

Совершая круговой обход жертвы, ты действуешь как прекрасный силой духа.



7 Делая тебя вестником при вспышках

Этой зари, люди приносили жертвы.

Тебя усилили боги, чтобы возрадоваться,

Доставляя на обряд, о Агни, расплавленное масло.



8 Тебя, приносящего награду, позвали Васиштхи,

Воспевающие (тебя), о Агни, устроители обряда на жертвенных раздачах.

Поддержи процветание богатства у жертвователей!

Защищайте вы нас всегда (своими) милостями!



X, 123. К Вене



Автор, по анукрамани, Вена из рода Бхригу (Vena Bhargara). Вена – букв. любящий, жаждущий. Размер - триштубх. Этот мистический гимн, в котором под именем Вена скрывается бог Сома, мистически отождествляемый с солнцем. Сома под влиянием хвалебных поэтических речей поднимается ввысь и парит на крыльях солнца. Мистической идентификацией Сомы и солнца на небе является Гандхарва

1a:тех, что беременны пестрым prcnigarbhah – Это слово допускает двойное толкование: воды, с которыми смешивают пестрый сок сомы в ритуале приготовления амриты, и утренние зори, в которых скрывается до поры до времени пестрое солнце

2a:гонит вверх волну из океана samudrad urmim ud iyarti - Слово samudra – океан символизирует содержимое чана, в котором готовят напиток из сомы, смешивая сок с водой. Волна поэтической речи поднимается из океана - сердца поэта

6d:в излюбленном месте Ямы yamasya yonau – Т.е. на третьем небе, или в высшей части небосвода

7 Как солнце, создает он vasano atkam surabhim drce kam / svar na nama janata priyani



1 Этот Вена подгоняет тех, что беременны пестрым,

(Скрытый) оболочкой из света, когда он меряет пространство.

При соединении вод и солнца его

Лижут молитвами вдохновенные, как (коровы) – теленка.



2 Вена гонит вверх волну из океана.

Показалась спина желанного – (это Вена,) рожденный в облаках, –

Сверкая на вершине, в высшем месте закона.

Женщины приветствовали криками общее ложе.



3 Многие матери теленка, происходящие из одного гнезда,

Стояли, призывно мыча общему (дитяте).

Вздымаясь к высшему месту закона,

Голоса лижут сладкий напиток бессмертия.



4 Зная (его) облик, вдохновенные страстно стремились (к нему):

Ведь они шли на рев дикого буйвола.

Идя правильным путем, они поднялись к реке.

Гандхарва нашел бессмертные имена.



5 Юная жена, Апсарас, улыбаясь любовнику,

Несет (его) на высшем небе.

Как любимый бродит он в недрах любимого.

Этот Вена сидит на золотом крыле.



6 Когда, алча сердцем, они увидали тебя,

Как орла, летящего в поднебесье,

Златокрылого вестника Варуны,

Птицу, трепещущую в излюбленном месте Ямы:



7 Ввысь в поднебесье взмыл Гандхарва,

Обращенный к (небу), неся свое яркое оружие.

Одетый в благоуханную одежду, чтобы (прекрасно) выглядеть,

Как солнце, создает он себе любимые имена.



8 Когда капля устремилась к океану,

Взглядом коршуна озирая (всю) ширь вокруг,

(То) солнце, радуясь чистому пламени,

В третьем пространстве приобрело любимые (имена).



X, 124. К разным богам



Индра:



1 Приди, о Агни, на это наше жертвоприношение,

С пятью путями, трехчастное, с семью нитями!

Будь возницей нашей жертвы и идущим впереди!

Слишком долго пролежал ты в длительном мраке!



Агни:



2 Бог, от не-бога скрытно, тайно уходящий,

Иду я, видя перед собой бессмертие.

Из-за того, что я, неприветливый, покидаю того, кто был приветлив,

Из своего круга я ухожу к чужой родне.



3 Видя гостя у другой ветви,

Я измеряю многие формы закона.

Отцу Асуре я говорю приветливое (слово).

Со (стороны,) не связанной с жертвой, я иду в сторону, связанную с жертвой.



4 Многие годы я провел в нем.

Выбирая Индру, отца я покидаю.

Агни, Сома, Варуна – они колеблются.

Перевернулась власть. Я поддерживаю это, приходя (сюда).



Индра:



5 Эти Асуры, стали сейчас без колдовской силы.

Если ты, О Варуна, хочешь меня любить,

То, отделяя правое от неправого, о царь,

Приди под господство моей власти!



6 Вот солнечный свет – это он всегда был благом,

Вот ясность, (вот) широкое воздушное пространство.

Давай убьем вдвоем Вритру! Сома, выходи!

Тебя, являющегося жертвой, мы почтим жертвой.



Автор:



7 Поэт поэтическим вдохновением к нему цвет прикрепил.

Варуна от бессилия выпустил течь воды.

Создавая покой, словно жены, реки

Эти чистые носят туда-сюда его цвет.



8 Они подчиняются (этой) его высшей силе Индры.

Он живет у них, наслаждающихся по своей воле.

Выбираем его, как царя племен,

Испытывающие отвращение, они отстранились от Вритры.



9 Говорят, что спутник (этих) испытывающих отвращение - лебедь,

Движущийся в обществе небесных вод.

Поэты распознали с помощью размышления Индру,

Движущегося тюда-сюда вслед за ануштубхом.



X, 125. К Священной Речи – Вач



Автор, по анукрамани, – Вач, дочь (риши) Амбхрины (Vac букв. Речь Ambhrni). Размер – триштубх, стих 2 – джагати. В РВ богине Вач посвящен этот единственный гимн. Никаких мифологических сюжетов с ней не связано. Она – персонификация абстрактного принципа, возвеличенная до уровня космогонической силы в духе гимнов АВ. Последовательность мыслей в гимне такова. Священная Речь как хвалебная песня сопровождает богов, но она выше их: она их несет (стихи 1-2). Она распределена по многим местам, притом, что едина (3). Она дает силу жизни всем существам (4), возвеличивает людей и богов (5), вызывает словесные состязания (6), пронизывает собой все мироздание (7), увлекает всех за собой (8). Гимн отличается крайней формальной изощренностью.

1с Я несу обоих (ubha bibharmi):- Глагол bhar – один из тех, которые кодируют элементарный космогонический акт



1 Я двигаюсь с Рудрами, с Васу,

Я – с Адитьями и со Всеми-Богами.

Я несу обоих; Митру и Варуну,

Я – Индру и Агни, я – обоих Ашвинов.



2 Я несу сому, бьющего через край,

Я – Тваштара, а также Пушана, Бхагу.

Я создаю богатство возливающему жертвенный напиток,

Очень ревностному жертвователю, выжимающему (сому).



3 Я – повелительница, собирательница сокровищ,

Сведущая, первая из достойных жертв.

Меня такую распределили боги по многим местам,

(Меня,) имеющую много пристанищ, дающую многому войти (в жизнь).



4 Благодаря мне ест пищу тот, кто смотрит,

Кто дышит и кто слышит сказанное.

Не отдавая себе отчета, они живут мною,

Внимай, о прославленный, глаголю тебе достойное веры!



5 Я ведь сама глаголю то,

(Что) радует богов и людей.

Кого возлюблю, того делаю могучим,

Того – брахманом, того – риши, того – мудрым.



6 Я натягиваю лук для Рудры,

Чтобы (его) стрела убила ненавистника священного слова.

Я вызываю состязание среди народа.

Я пропитала (собой) небо и землю.



7 Я рождаю отца на вершине этого (мира)

Мое лоно в водах, в океане.

Оттуда расхожусь я по всем существам

И касаюсь теменем того неба.



8 Я ведь вею, как ветер,

Охватывая все миры:

По ту сторону неба, по ту сторону этой земли –

Такая стала я величием.



X, 126. Ко Всем-Богам



1 Ни беда, ни опасность не настигнет

Того смертного. О боги,

Кого единодушные Арьяман,

Митра, Варуна ведут через проявления враждебности.



2 Именно это мы выбираем,

О Варуна, Митра, Арьяман,

С помощью чего вы защищаете от беды

И ведете смертного через проявления враждебности.



3 (Пусть) они сейчас здесь (придут) к нам на помощь:

Варуна, Митра, Арьяман,

Ведущие лучше всех, когда нас надо вести,

Переправляющие лучше всех, когда нас надо переправлять через проявления враждебности!



4 Вы охраняете каждого со всех сторон,

Варуна, Митра, Арьяман.

Под вашей любимой защитой

Мы хотим быть, о прекрасные вожди – через проявления враждебности!



5 Адитьи (пусть перевезут нас) через заблуждения:

Варуна, Митра, Арьяман!

Грозного Рудру с Марутами хотим мы призывать,

Индру, Агни – на счастье – через проявления враждебности!



6 Прекрасно ведущие нас сквозь (все)

Варуна, Митра, Арьяман,

Через все беды,

(Эти) цари народов, через проявления враждебности!



7 На благо, для поддержки нам

Варуна, Митра, Арьяман –

Адитьи пусть держат щит (над нами) во всю ширь,

О котором мы просим – через проявления враждебности!



8 Как некогда, о Васу, вы освободили

Корову Гаури, привязанную за ногу, о достойные жертв,

Так же и нас вы освободите от беды!

Да продлится, о Агни, дальше срок наше жизни!



X, 127. К Ночи



1 Ночь, приближаясь, стала смотреть

Во все стороны, богиня, множеством глаз.

Она надела на себя все украшения.



2 Бессмертная богиня заполнила

Широкое (пространство), низины (и) высоты.

Светом она вытесняет мрак.



3 Она выпроводила (свою) сестру

Ушас, (эта) приближающаяся богиня.

Пусть уйдет прочь также и мрак!



4 (Будь) нам сегодня (на благо), о ты,

С чьим приходом мы успокоились.

Как птицы – в гнезде на дереве!



5 Успокоились деревни,

У(спокоились), у кого есть ноги, у(спокоились), у кого есть крылья,

У(спокоились) даже коршуны, преследующие цель.



6 Удержи волчицу, волка!

Удержи вора, о Ночь!

И будь легко проходящей для нас!



7 Ко мне подступил разукрашенный

Мрак, черный, сверкающий (звездами).

О Ушас, искупи (его), как (искупают) долги!



8 Я пригнал к тебе (восхваления), как (пастух -) коров.

Выбирай себе, о дочь неба,

О Ночь, как (выбирают) хвалу для победителя!



X, 128. Ко Всем-Богам



Автор, по анукрамани, – Вихавья из рода Ангирасов (Vihavya Angirasa). Размер – триштубх, стих 9 – джагати. Традиционное название этого гимна – Vihavya Sukta гимн призывов в состязании (от vi hu призывать (бога) в состязании, призывать с разных сторон). Он исполняется перед началом жертвоприношения. Выдержан в духе заговоров АВ – его стихи с вариантами входят в состав АВ, V, 3. Имя его автора условно и извлечено из стихов 1, 2. Первые четыре стиха построены по правилам магической грамматики: каждый стих, а также многие пады начинаются с падежной формы местоимения 1-го лица, что сохранено в переводе

1d С тобой – Магический прием: на первое, метрически отмеченное место в паде ставится вместо местоимения, соотносимого с адептом, местоимение, соотносимое с богом

2d:пусть:веет ветер (vatah pavatam) – Глагол pu в РВ обычно значит очищаться

7a-d Бога спасителя – Т.е. Индру

9c-d:сделали меня Выдающимся – Характерный для заговоров АВ магический прием, когда желаемое выдается за действительное



1 У меня, о Агни, пусть будет блеск во время призывов-состязаний!

Мы пусть взращиваем (твое) тело, зажигая тебя!

Мне пусть поклоняться четыре стороны света!

С тобою как с надзирателем пусть мы выиграем сражения!



2 Моими пусть будут Все-Боги во время призыва-состязания:

Маруты с Индрой, Вишну, Агни!

Моим пусть будет воздушное пространство – широкий простор!

Мне пусть (благоприятно) веет ветер при этом желании!



3 Мне пусть боги дадут богатство за жертву!

У меня пусть будет молитва (удачной), у меня – призыв богов!

Пусть первые божественные хотары добьются (этого для меня)!

Пусть будем мы невредимы телами, с прекрасными сыновьями!



4 Для меня пусть жертвуют они жертвенные дары, которые есть у меня!

Пусть сбудется пожелание мысли моей!

Да не впаду я в какое-нибудь прегрешение!

О Все-Боги, заступитесь за нас!



5 О вы, шесть божественных широких (пространств), создайте нам широкий (простор)!

О Все-Боги, проявите себя здесь как герои!

Да не окажемся мы ни без потомства, ни без тел (наших)!

Да не попадем мы во власть к ненавистнику, о царь Сома!



6 О Агни, отталкивая ярость (наших) врагов,

Как надежный сторож, охраняй ты нас со всех сторон!

Пусть противники те снова уберутся обратно!

Пусть у них, когда они пробудятся, замысел исчезнет!



7 (Я призываю того,) кто установитель установителей, господин вселенной,

Бога спасителя, отражающего атаки.

Пусть эту жертву оба Ашвина (и) Брихаспати,

(А) боги – жертвователя защитят от неудачи!



8 Огромный буйвол пусть дарует нам защиту

При этом призыве (богов), (он), многопризываемый, богатый скотом!

Будь милостив к нашему потомству, о хозяин буланых коней!

О Индра, не причини нам вреда, не выдай нас!



9 (Те,) что наши соперники, пусть они уберутся!

С Индрой и Агни мы оттесняем их прочь.

Васу, Рудры, Адитьи сделали меня

Выдающимся, могучим знатоком, верховным владыкой.



X, 129. Космогония



Автор, по анукрамани, – Праджапати Парамештхин (Prajapati Paramesthin букв. самый высший). Тема - космогония (bravavrttam букв. описание возникновения). Размер – триштубх. Это самый глубокий по своим мыслям космогонический гимн РВ. Неизвестный автор ставит вопрос о происхождении бытия из небытия, представляющем собой мистический процесс, который не предполагает участия бога-творца. Начало описывается апофатически как отсутствие каких-либо оппозиций: сущего – не-сущего sat – asat, смерти – бессмертия mrtyu – amrta, дня и ночи (стихи 1a-b, 2a-b). О нем можно только задавать вопросы без ответа (1c-d). Существовало лишь Нечто Одно – tad ekam (2c-d), в котором была заключена сила развития, и оболочкой которой служила пустота (3c-d). Для его развития необходим был жар желания, возникший из мысли (4). Это дает толчок эволюции, которая предстает как противопоставление мужского и женского начала и оплодотворения (5). Боги появляются лишь в период вторичного индивидуального сотворения visrsti. За началом же сотворения мира если и следил некий надзиратель adhyaksa, то еще неизвестно, знал ли он тайну (7). Идеи этого гимна получили дальнейшее развитие в упанишадах. Гимн не только глубок по содержанию, но и совершенен по форме. Звуковая ткань гимна символизирует несколько переплетающихся друг с другом тем. Апофатическое описание процесса возникновения вселенной передается звуковыми комплексами: na, a, an, ma, am. Тема бытия, определяемая глаголом as – быть, передается многочисленными звуковыми намеками. Третья звуковая тема воплощена в вопросительных местоимениях и наречиях, начинающихся с k и их многочисленных эхо – на содержательном уровне для гимна характерны серии вопросов без ответа. Гимн отличается звуковым полифонизмом. См. Т.Я. Елизаренкова. Язык и стиль ведийских риши

1a Не было не-сущего nasad asin no sad asit tadanim:- Звукопись, передающая равновесие тем бытия-небытия

1c:двигалось туда-сюда avarivah

2a:ни смерти, ни бессмертия – Смерть как характеристика людей, бессмертие – богов

2c:не колебля воздуха avatam – букв. безветренно

3c То жизнедеятельное tuchyenabhv apihitam yad asit

5a:их шнур tiraccino vitato racmir esam – Поэты-мудрецы мысленно разграничили мужское и женское начало

5c:Силы увеличения mahimanah – Букв. величины, величия

6d:он возник ababhuva – Употребление глагола a bhu - здесь и в 7a перекликается с корневым существительным abhu в 3c

7b Было ли оно создано yadi va dadhe



1 Не было не-сущего, и не было сущего тогда.

Не было ни воздуха, ни небосвода, за его пределами.

Что двигалось туда-сюда? Где? Под чьей защитой?

Что за вода была бездонная, глубока?



2 Не было ни смерти, ни бессмертия тогда.

Не было ни признака дня (или) ночи.

Дышало, не колебля воздуха, по своему закону Нечто Одно,

И не было ничего другого, кроме него.



3 Мрак был сокрыт мраком в начале.

Неразличимая пучина – все это.

То жизнедеятельное, что было заключено в пустоту.

Оно Одно было порождено силой жара!



4 В начале на него нашло желание,

Что было первым семенем мысли.

Происхождение сущего в не-сущем открыли

Мудрецы размышлением, ища в сердце (своем).



5 Поперек был протянут их шнур

Был ли низ? Был ли верх?

Оплодотворители были. Силы увеличения были.

Порыв внизу. Удовлетворение наверху.



6 Кто воистину знает, кто здесь провозгласит.

Откуда родилось, откуда это творение?

Далее боги (появились) посредством сотворения этого (мира).

Так кто же знает, откуда он возник?



7 Откуда это творение возникло,

Было ли оно создано или же нет –

Кто надзирает за этим (миром) на высшем небе.

Только он знает или же не знает.



X, 130. Создание жертвоприношения



Автор, по анукрамани, – Яджня Праджапатья (Yajna Prajapatya – Жертва, происходящая от Праджапати). Тема, по анукрамани, – описание возникновения (bhavavrttam). Размер – триштубх, стих 1 – джагати. Древнеиндийская комментаторская традиция трактует этот гимн как космогонический. Речь в нем идет о происхождении жертвоприношения. Сначала жертвоприношение сравнивается с процессом тканья (стихи 1-3): жертва – это нити, которые прядут, их натягивают на раму и челноком ткут материю. Этот образ типичен для РВ (ср. X, 90, 15). Далее следуют ритуальные и мифологические идентификации элементов жертвоприношения. Устанавливается связь между стихотворными размерами хвалебных гимнов и отдельными богами (4-5). Жертвоприношение признается подражанием древним образцам, которым риши должны следовать (6-7)

1c:эти отцы ime:pitaro – Покойные предки, родоначальники жреческих семей, установившие культ жертвоприношений

2a-b Муж puman – По Саяне, это Праджапати

2c:колышки mayukhah – То, что закрепляет раму для тканья

3a:образцом:подражанием prama pratima

3b Оградой что было paridhih ka asit – Жертвенный костер обкладывался поленьями, которые служили ему оградой

3d:приняли в жертву бога yad deva devam ayajanta vicve - Возможно и другое понимание: принесли жертву богу

6c:вижу мыслью-взоров manasa caksasa – Т.е. внутренним взором, силой прозрения

7a Повторяющиеся действия avrtah



1 Жертва, которая во все стороны протянута (своими) нитями,

Распространена сто одним действием, (служащим) богам, -

(Ее) ткут эти отцы, которые пришли.

Они сидят возле протянутой (жертвы, говоря) так: Тки вперед! Тки назад!



2 Муж тянет ее (и) прядет,

Муж дотянул (ее) до этого небосвода.

Вот колышки. Они уселись на сиденье.

Напевы они сделали челноками, чтобы ткать.



3 Что было образцом? (Что) подражанием? Какова связь (между ними)?

Жертвенным маслом что было? Оградой что было?

Что было поэтическим размером, речью жрецов, что гимном,

Когда Все-Боги принесли в жертву бога?



4 (Размер) гаятри был сопряжен с Агни;

С (размером) ушних был связан Савитар;

С (размером) ануштубх – Сома, возвеличенный гимнами;

Речь Брихаспати подкреплял (размер) брихати.



5 (Размер) вирадж – преимущество Митры-Варуны;

(Размер) триштубх – здесь дневная доля Индры;

(Размер) джагати вошел во Всех-Богов.

С этими сообразовывались риши людские.



6 Сообразовывались с этим риши людские,

Отцы наши древние, когда родилась жертва.

Я считаю, что вижу мыслью-взором тех,

Кто первыми пожертвовал эту жертву.



7 Повторяющиеся действия (обрядов) соответствуют восхвалениям, соответствуют размерам.

Семеро божественных риши соответствуют (древнему) образцу.

Мудрые, озирая путь древних,

Взяли в руки вожжи, словно колесничие.



X, 131. К Индре



1 От(толкни) восточных всех врагов, о Индра,

Оттолкни, западных, о (всех) превосходящий,

От(толкни) северных, от(толкни), о герой, южных,

Чтобы радовались мы под твоей широкой защитой!



2 Конечно же, (ты поступишь так,) как хозяева зерна

Жнут зерно, сортируя (его) по порядку.

Туда-сюда доставляй средства питания (тех),

Кто не пришел к раскладыванию жертвенной соломы для почитания (богов)!



3 Ведь одноконный выезд бывает не по правилам,

И не находит (такой человек) славы в собраниях.

Желая коров, желая коней, желая добычи,

(Зовут) вдохновенные Индру-быка для дружбы.



4 Вы, о Ашвины, из смеси, отправленной сурой,

У асурского Намучи

Выделив (сому), о повелители красоты,

Помогли Индре в (его) деяниях.



5 Как родители (поддерживают) сына, (так и) оба Ашвина.

Индру вы поддержали поэтическими силами (и) чудесными деяниями.

Когда (своими) силами ты выпил (сому) из смеси, отравленной сурой,

Сарасвати вылечила тебя, о щедрый.



6 Индра, прекрасный спаситель, прекрасный помощник со (своей) помощью

Пусть будет очень милостив (к нам) (он,) всеведущий!

Пусть прогонит он ненависть, пусть создаст безопасность!

Да будем мы повелителями хорошего мужского потомства!



7 Да будем мы в милости у него, достойного жертв,

И в добром (его) расположении!

Этот прекрасный спаситель, прекрасный помощник Индра для нас

Еще издалека пусть прогонит ненависть далеко прочь!



X, 132. К Митре-Варуне



1 За жертвователя (пусть) Небо, владеющее воспетым добром,

За жертвователя пусть Земля заступится!

Жертвователя пусть два бога Ашвина

Приведут к процветанию (своими) милостями!



2 Вас двоих, о Митра-Варуна, таких поддерживателей народов,

Очень милостивых, мы почитаем с воодушевлением.

Благодаря вашим дружеским услугам для деятельного

Пусть одержим мы верх над ракшасами!



3 Как бы то ни было, мы хотим вас заполучить,

(Чтобы) владеть дорогим наследством,

Или когда даритель увеличивает наследство,

Чтобы его щедрые дары не завершились.



4 Тот другой (бог), Небо, был рожден (на свет), о Асура;

Ты (же), о Варуна, – царь надо всеми (существами).

Глава (всему), ты любишь колесницу.

Из-за такого греха (человек) не (подвержен) вреду от смерти.



5 Подобный грех (обрушился) на этого Шакапуту:

Он убивает мужей, устроивших привал, после того как был заключен мир,

Или когда скаковой конь приносит помощь от вас двоих

Любимым достойным жертв телам.



6 Ведь ваша мать, Адити, о (вы) двое прозорливых,

Должна очищать (сому) молоком, как Небо (и) Земля.

Предназначьте (нам) приятные (вещи)!

Омойте лучами солнца!



7 Ведь вы двое уселись как два заслуженных царя.

Он взошел, словно на колесницу, на сидящего у дышла, на сидящего в кузове.

Тех (женщин), что нас оплакивали,

Нримедха спас от беды,

Сумедха спас от беды.



X, 133. К Индре



1 Исполните-ка этому Индре громкую песнь,

Чья колесница приходит первой!

(Ты,) даже в ближнем бою создающий пространство,

Убивающий врагов при столкновении в сражениях,

Будь нашим вдохновителем!

Пусть лопнут у других людишек

(Их) жалкие тетивы на луках!



2 Ты выпустил течь реки

Вниз. Ты убил змея.

Ты, о Индра, родился, не имея (достойного) врага.

Все желанное ты приводишь к процветанию.

Тебя такого хотим мы охватить со всех сторон.

Пусть лопнут у других людишек

(Их) жалкие тетивы на луках!



3 Пусть ис(чезнут) совсем все враждебные силы,

Пусть наши мысли настигнут (мысли) врага!

Ты стреляешь смертельным оружием во врага.

Который хочет нас убить, о Индра.

Дар, который у тебя, дает благо.

Пусть лопнут у других людишек

(Их) жалкие тетивы на луках!



4 Какой свирепый народ, о Индра,

Со всех сторон на нас нацеливается,

Наступи на него –

Ты победоносный вытеснитель!

Пусть лопнут у других людишек

(Их) жалкие тетивы на луках!



5 Какой родственник, о Индра,

Нам угрожает, и какой чужой,

Подави его силу,

А сам (будь), как великое небо!

Пусть лопнут у других людишек

(Их) жалкие тетивы на луках!



6 Преданные тебе, Индра,

Мы цепляемся за дружбу (с тобой).

Веди нас путем закона

Через все трудности!

Пусть лопнут у других людишек

(Их) жалкие тетивы на луках!



7 Нам, о Индра, постарайся ты хорошенько подарить такую (корову),

Которая доилась бы для певца по (его) желанию,

Чтобы она со здоровым выменем набухала для нас,

Великая корова с молоком в тысячу потоков!



X, 134. К Индре



1 Когда, о Индра, обе половины вселенной

Ты заполнил, словно Ушас,

Тебя, великого вседержателя

Великих народов,

Породила богиня-родительница,

Породила благая родительница.



2 Расслабь же тугой (лук)

Смертного, замышляющего беду!

Наступи на того,

Кто на нас нацеливается!

(Тебя) породила богиня-родительница,

(Тебя) породила благая родительница.



3 Стряхни те великие жертвенные услады,

Ярко сверкающие, о убийца недругов,

(Всеми своими) силами, о могучий

Индра, со всеми поддержками!

(Тебя) породила богиня-родительница,

(Тебя) породила благая родительница.



4 Когда ты, о стоумный

Индра, стряхиваешь все (блага),

Как богатство для выжимающего (сому) – сразу

Вместе с поддержками тысячи видов,

(Тебя) породила богиня-родительница,

(Тебя) породила благая родительница.



5 Как капли пота кругом,

Во все стороны пусть падают стрелы!

Как нити дурны,

Пусть уйдет от нас злая воля!

(Тебя) породила богиня-родительница,

(Тебя) породила благая родительница.



6 Ведь словно длинный крюк,

Носишь ты (свое) уменье, о сообразительный,

Удерживай ветку, о щедрый,

Как козел – передней ногой!

(Тебя) породила богиня-родительница,

(Тебя) породила благая родительница.



7 Никогда, о боги, мы не нарушаем (наших заветов),

Никогда (ничего) не замазываем.

Мы живем в послушании (вашим) заветам.

К плечам, к богам (вашим) при этом

Вместе мы тесно приникаем.



X, 135. Мальчик и колесница



Автор, по анукрамани, – Кумара Ямаяна (Kumara Yamayana букв. мальчик происходящий от Ямы). Размер – ануштубх. Рену называет этот гимн имеющим космогоническое намерение, что видно из стиха 6 и чему соответствует стиль стиха 5, состоящего из серии вопросов без ответа. Космогоническое содержание заключено в оболочку из сюжета, не очень ясного. У мальчика умер отец, и мысленным взором мальчик, тоскуя, следит за отцом, попавшим в царство царя мертвых Ямы (стихи 1-2). Некоторые интерпретаторы считают, что мальчик сам умер, что не вытекает, однако, из содержания гимна. Первые два стиха говорит мальчик, далее следуют два стиха, которые произносит некий голос, – скорее всего, голос отца, остальное – речь автора. Отец привлекает внимание мальчика к тому, что тот создал себе в мыслях колесницу (ее вариант - корабль), которая следует за ним в царство мертвых (3-4). Эта колесница – поминальное жертвоприношение. Гимн заканчивается прославлением царства Ямы (7). Основное содержание гимна – это аллегория, за которой скрываются неразрешимые проблемы космогонии и тайна смерти

1d Озирается в поисках puranan anu venati – Глагол ven значит видеть внутренним взором, с помощью поэтического прозрения

2b:по той дурной (дороге) papayamuya

4b:от вдохновенных viprebhyas pari – Т.е. вдохновенные поэты-жрецы отправили богам жертвоприношение

5d-6a:передача anudeyi – Перевод условен, так как слово не имеет установленного значения. Оно встречается в РВ еще один раз в свадебном гимне X, 85.6, где, видимо, обозначает женщину, дающее приданное

6c-d:сделано отверстие purastad budhna atatah / paccan nirayanam krtam



Мальчик:



1 Под деревом с прекрасными листьями,

Где пьет с богами Яма,

Там наш отец, глава рода,

Озирается в поисках древних.



2 Недовольный, смотрел я,

Как он озирается в поисках древних,

Бредя по той дурной (дороге).

По нему затосковал я вновь.



Голос отца:



3 О мальчик, новая колесница

Без колес, которую ты создал в воображении,

У которой одно дышло, (но) едет она во все стороны -

Ты стоишь на (ней), не видя (этого).



4 За колесницей, которую, о мальчик,

Ты покатил от вдохновенных,

За ней катилось вслед песнопение:

Отсюда оно было помещено на корабль.



Автор:



5 Кто породил мальчика?

Кто выкатил колесницу?

Кто сможет нам сегодня сказать:

Как произошла передача?



6 Как произошла передача?

От этого возникло начало.

Сперва было растянуто дно,

Потом сделано отверстие.



7 Это обитель Ямы,

Которая называется жилищем богов.

Вот его камышовая флейта, (в которую) дуют,

Он украшен хвалебными песнями.



X, 136. Косматые аскеты



Авторы, по анукрамани, – семеро сыновей Ватарашаны (Vataracana букв. подпоясанный ветром). Размер – ануштубх. Хотя традиция и считает косматых аскетов авторами, только стих 3 является прямой речью, вложенный в их уста. Косматыми kecin они называются потому, что они не стригут волос и бороды. Это мистический, неясный гимн, в котором описана экстатическая практика аскетов, вызванная употреблением возбуждающего напитка (он назван ядом – visa), который, судя по всему, не является Сомой. Аскет muni в состоянии транса напоминает прежде всего индийского иога классического периода. Он связан с Рудрой (прообразом Шивы) в последнем стихе. При этом возникают также ассоциации с шаманами. Как отмечал Рену, косматый аскет, приобретая космические размеры, вызывает в памяти образ космического гиганта Пуруши X, 90

1c Косматый (делает) keci vicvam svar drce

2b:коричневые грязные одежды picanga vasate mala - Такие же одежды носили йоги в более поздние времена

3 Только тела наши – Очень напоминает экстатический полет шамана

4d:добрый Друг, готовый saukrtyaya sakha hitah

5a:Ваты:Ваю – Не частое для РВ сопоставление двух божеств ветра

6с:понимает (их) волю keci ketasya vidvan

7b Кунаннама kunannama – Nom. pr., – по-видимому, демонши. Нар. leg. в РВ. Букв. дурно сгибающаяся



1 Косматый (несет) огонь, косматый (несет) яд.

Косматый несет две половины вселенной.

Косматый (делает, чтоб) мир увидел солнце.

Косматый зовется светилом.



2 Аскеты, подпоясанные ветром,

Одеваются в коричневые грязные одежды.

Они следует порыву ветра,

Когда боги вошли (в них).



3 Возбужденные состоянием аскета,

Мы оседлали ветра.

Только тела наши вы,

Смертные, видите перед собою.



4 Он летит по воздуху,

Глядя вниз на все формы.

Аскет каждому богу добрый

Друг, готовый на благое деяние.



5 Конь Ваты, друг Ваю,

Вот аскет, подстегнутый богами.

Он живет возле двух морей:

Которое восточное и (которое) западное.



6 Странствуя тропой Апсарас,

Гандхарвов, диких зверей,

Аскет понимает (их) волю:

Он их милый, самый привлекательный друг.



7 Ваю для него сбивал (напиток),

Кунаннама выдавливала,

Когда косматый из сосуда с ядом

Пил вместе с Рудрой.



X, 137. Ко всем Богам



1 Даже, о боги, опустившегося на дно

Вы, о боги, снова поднимаете вверх.

Даже совершившего грех, о боги,

О боги, вы снова возвращаете к жизни.



2 Два эти ветра дуют

С реки (и) с дальней стороны.

Силу пусть навеет тебе один,

Другой пусть развеет (то,) что повреждение!



3 Навей, о ветер, целебное средство,

Развей, о ветер, (то,) что повреждение!

Ведь ты, всеисцеляющий,

Движешься как вестник богов.



4 Я пришел к тебе с благополучием,

А также с невредимостью.

Силу радующую я принес тебе,

Прочь гоню я твою чахотку.



5 Да спасут (тебя) здесь боги,

Да спасет толпа Марутова,

Да спасут все существа,

Чтобы был ты без повреждения!



6 Воды поистине исцеляют,

Воды изгоняют болезни,

Воды исцеляют все –

Пусть создадут они тебе целебное средство!



7 Двумя руками с десятью ветвями –

А язык ведет речь вперед –

(Этими) двумя лишающими тебя болезни

Ими мы касается тебя.



X, 138. К Индре



Автор – Анга, сын Уру (Anga Aurava). Размер – джагати

1a:предводители (жертвы) (vahnayah) – По Саяне, это Ангирасы

3a Сурья распряг – В РВ не раз упоминается о сотязании Индры и Сурьи, когда Индра сорвал колесо солнца I, 121, 13 и др.

3d Риджишван – См. примеч. I, 51, 5

4a Неприступные:отважный (anadhrstani dhrsito) – В оригинале образования от одного и того же корня dhrs - дерзать

4b Аясья – См. примеч. I, 62, 7. Денотатом является Индра

5c-d Она испугалась – Сюжет о нападении Индры на Ушас в РВ упоминается (например, IV, 30, 8-11), но мотивы этого нападения остаются неизвестными



1 В дружбе с тобой, о Индра, те предводители (жертвы),

Настроенные на истину, взорвали (скалу) Вала,

Когда, почитая утренние зори, выпустили течь воды,

Ты (помог) Кутсе в (его) замысле и коров наделил чудесными свойствами.



2 Ты выпустил стельных (коров), растворил горы,

Выгнал наружу утренние зори, выпил приятного меду.

Ты вызвал рост лесных деревьев своею чудесною силой.

Сурья запылал благодаря хвалебной песне, рожденной истиной.



3 Сурья распряг колесницу посреди неба.

Для дасы (этот) арья нашел противовес.

Твердыни колдовского асуры Пипру

Индра разметал, действуя вместе с Риджишваном.



4 Неприступные (твердыни) разметал отважный,

Аясья раздробил сокровищницы не-богов.

Как солнце – (свет) луны, он забрал себе добро крепостей.

Воспеваемый, он разбил врагов пламенным (оружием).



5 (Тот,) чей выстрел неотразим, (бог) с выдающейся, раскалывающей (дубиной),

Убийца Вритры доставляет (блага), он заостряет метательное оружие.

Она испугалась, что ее пронзит ваджра Индры:

Отступила нарядная, бросила Ушас (свою) повозку.



6 Это все только твои славные дела,

Чего ты один лишенного жертв сделал (поверженным).

Ты установил на небе распределение месяцев.

Отец несет обод, расколотый тобою.



X, 139. К Сурье



1 С лучами солнца, с золотистыми волосами Савитар

Простер вверх на востоке немеркнущий свет.

По его побуждению движется Пушан как знаток,

Пастух, озирающий все существа.



2 Сидит этот со взглядом героя посреди неба,

Заполнил оба мира (и) воздушное пространство.

Он смотрит на обращенные во все стороны полные жира (ложки)

Между восточным и западным знаком.



3 Основа богатств, собиратель благ,

Он смотрит на все формы (своими) силами.

Словно бог Савитар, чей закон истинен,

Стоит он, как Индра, при стечении богатств.



4 Увидев Вишвавасу-гандхарву, о сома,

Воды разошлись правильным путем.

Индра быстро помчался по этому их (следу):

Он обнаружил покровы солнца.



5 Вишвавасу пусть споет нам про то,

Божественный Гандхарва, меряющий пространство,

Что в самом деле истинно и чего мы не знаем.

Возбуждая мысли, пусть поможет он нашим мыслям!



6 Он нашел победителя в стремнине рек,

Он растворил двери для запертых в скале.

Гандхарва провозгласил их бессмертные (имена).

Индра точно узнал силу (действия) коров.



X, 140. К Агни



1 О Агни, у тебя слава, сила (жизни).

Мощно сверкают огни (твои), о блистательный.

О (бог) с высокими лучами, силой (своей) ты даешь почитателю (твоему)

Награду, достойную гимнов, о поэт.



2 С чистым блеском, светлым блеском, безупречным блеском

Ты взмываешь вверх (своим) лучом.

Сын двух матерей, проходящий сквозь (них), ты приходишь (им) на помощь.

Ты заполняешь обе половины мира.



3 О потомок питательной силы, о Джатаведас, радуйся

Прекрасным хвалам, поторапливаемый молитвами!

В тебя они обьединили жертвенные услады, (эти боги,)

Многообразные, с яркой помощью, рожденные для добра.



4 Распрямляясь, о Агни, распространяйся с помощью живых существ!

У нас (пусть будут) богатства, о бессмертный!

Ты властвуешь над чудесным обликом, достойный взглядов.

Ты наполняешь приносящей добычу силой духа.



5 Прозорливого (бога,) приводящего в порядок обряд,

Повелевающего великим даром:

Ты наделяешь желанным подарком, приносящим счастье,

Великой жертвенной усладой, богатством, приносящим добычу.



6 Преданный закону, видного повсюду буйвола

Агни люди поставили впереди ради (его) расположения,

Тебя со слышащими ушами, распространяющегося больше всех,

Божественного, людские поколения (поставили впереди) с помощью песни.



X, 141. Ко Всем-Богам



1 О Агни, приветствуй нас здесь,

Обращенный к нам, будь благожелателен!

Дари нам, о господин племен –

Ты наш даритель богатства!



2 Пусть нам дарит Арьяман,

Бхага, Брихаспати,

Боги, а также Суприта –

Богиня пусть дает нам богатства!



3 Сому-царя на помощь,

Агни хвалебными песнями мы призываем,

Адитьев, Вишну, Сурью

И брахмана Брихаспати.



4 Индру-Ваю, Брихаспати,

Легко призываемых, мы зовем сюда,

Чтобы каждый человек при встрече

Был благожелателен к нам.



5 Арьямана, Брихаспати,

Индру подвигни к дарению,

Вату, Вишну, Сарасвати

И Савитара, приносящего награду!



6 Ты нам, о Агни, вместе с (другими) Агни

Укрепи священное слово и жертву!

Ты нас подвигни для службы богам,

(А их -) для дарения богатства!



X, 142. К Агни



1 Этот певец, о Агни, прибегнул к тебе,

О сын силы, – ведь нет другой дружбы, (кроме твоей)!

А твоя защита с тройным укрытием приносит счастье.

Далеко прочь убери выстрел стремящихся убить!



2 Твое рождение, когда ты жаждешь пищи, о Агни, - (это) рывок вперед.

Как будто заодно, ты пронизываешь все живые существа.

Пусть наши упряжки, наши молитвы добиваются (наград)!

Они движутся вперед, как пастух, (действуя) сами по себе.



3 И ты то делаешь обход, пожирая

Многочисленный кустарник, о Агни самосущий,

То (это) бывают пустыри среди обработанных полей,

Да не прогневаем мы твоего дротика, (твоей) силы!



4 Когда ты движешься, пожирая, по высотам (и) низинам,

Ты разлетаешься в разные стороны, как жадное до добычи войско,

Когда ветер раздувает твое пламя,

Ты бреешь землю, как цирюльник бороду.



5 Его шеренги видны (отовсюду):

Один выезд, много колесниц,

Когда, о Агни, мощно растирая руками (землю),

Направленный вниз, ты движешься по простертой (под тобой) земле.



6 Да поднимется твой треск, под(нимется) твое пламя,

Под(нимутся), о Агни, твои награды, когда ты потрудился.

Взвейся вверх, пригнись вниз, набираясь силы!

Пусть усядутся возле тебя сегодня все Васу!



7 Вот доступ у воде,

Выход к морю.

Приготовь себе иной путь, чей этот,

По нему и двигайся по своей воле!



8 В (том) месте, куда ты придешь (и откуда) уйдешь,

Пусть вырастут дурвы цветущие,

(Возникнут) пруды и белые лотосы!

Это дом моря.



X, 143. К Ашвинам



1 И этого Атри, состарившегося по закону (природы),

(Пустите) бежать, словно коня к цели,

Если (уж) вы Какшиванта опять

Делаете (молодым), как новая колесница.



2 И этого (Атри пустите бежать), как коня, приносящего награду,

Которому лишенные пыли (боги) протянули (путь).

Развяжите (его), как тугой узел!

Атри, самому юному, (дайте пересечь) простор!



3 О два мужа, больше всех творящих чудеса, для Атрии,

О прекрасные, сделайте успешными (его) молитвы:

Ведь тогда для вас, о два мужа неба,

Снова хвала (никогда) не истощится!



4 Надо понимать ваш дар,

(Вашу) доброжелательность, о Ашвины, очень щедрые, -

То, что на нашем широком сиденье

Вы хотите помогать (нам) в борьбе, о два мужа.



5 Вы к Бхуджью, качавшемуся

В море, в конце света,

Отправились на крыльях (конях).

О Насатьи, вы сделали (его молитву) успешной.



6 При(ходите) с вашими милостями как двое приносящих счастье,

Самые щедрые, всеведущие!

Создайте нам, о два мужа,

Жертвенные услады, наполняющиеся, как колодец!



Х, 144. К Индре



1 Ведь этот бессмертный сок (сомы)

Принадлежит тебе, как скаковой конь,

Деятельный на протяжении (всей) жизни, – (тебе,) умелому.



2 Этот (сок) – поэтическая сила у нас.

Искусная ваджра для готового дарить (Индры).

Этот (сок) несет опьянение, (поднимающее) вверх жемчужины,

Как искусный (мастер), – мощное опьянение.



3 Веселый бык, он поджидает

Проворного сокола

Среди этих своих (крепостей) (демона) Ахишу.



4 Кого прекраснокрылый сын сокола

Принес издалека,

(Его) с сотней колес, кто – след колеса для (демона) Ахи(шу):



5 Тот милый, надежный, которого сокол принес тебе ногой,

Красное вместилище сока –

Благодаря ему телесная сила (и) срок жизни продлились, чтобы жить,

Благодаря ему пробудилось родство.



6 Так, о Индра, благодаря соку сомы

Должно удержаться то великолепное недоброжелательство даже среди богов.

Силой духа продлилась телесная сила (и) срок жизни, о (ты,) прекрасный силой духа!

Силой духа выжат у нас этот (сома).



X, 145. Против соперницы



Автор, по анукрамани, – Индрани (Indrani), т.е. жена Индры. Тема, по анукрамани, – упанишада (upanisad тайное учение), или изгнание соперницы (sapatnibadhanam). Размер – ануштубх, стих 6 – панкти. Этот заговор с амулетом – растением против соперницы в духе АВ. Входит в состав АВ III, 18

1a:траву (osadhim) – Это слово обозначает травы и растения, прежде всего целебные

1c:соперницу (sapatnim) – или вторую жену ее мужа, или его возлюбленную

2a-b О широколистная – Обращение к амулету-траве

4a:имени ее я не захватываю (nahu asya nama grbhnami) - См. примеч. I, 51, 5. Имеется в виду произнессение вслух имени соперницы

4b А она не льнет no asmin ramate jane

5:побеждающая (sahamana):победоносная (sasahih):победительницами (sahasvati), Победим (sahavahai):- Игра производными от глагола sah – побеждать, осиливать

6 Подложила я тебе:- Обращение к мужу. В падах a-b продолжается игра производными от корня sah; побеждающую (sahamanam), очень победной (sahiyasa)



1 Я копаю эту траву,

Самое сильное растение,

С помощью которой прогоняют соперницу,

С помощью которой покоряют мужа полностью.



2 О широколистная, приносящая счастье,

Посланная богами, победительница!

Сдуй ты прочь мою соперницу,

Сделай мужа только моим!



3 Я выше, (чем она,) о ты, что выше,

Выше (я,) конечно, (даже) тех, кто выше!

А та, что соперница моя,

Ниже (она) тех, кто ниже!



4 Даже имени ее я не захватываю,

А она не льнет к человеку этому.

В самую дальнюю даль

Отправляем мы мою соперницу.



5 Я – побеждающая,

И ты – победоносная.

Обе будучи победительницами,

Победим мы мою соперницу.



6 Подложила я тебе побеждающую (траву),

Обложила я тебя (этой) очень победной.

Пускай сердце твое вслед за мной

Побежит, как корова за теленком,

Как вода по дороге, пускай побежит!



X, 146. К Араньяни



1 Араньяни, Араньяни,

Та, что как будто исчезает:

Как же ты не спросишь про деревню?

Не нападает ли на тебя что-то похожее на страх?



2 Когда стрекочущему сверчку

Вторит цикада,

Араньяни величается,

Как тот, кто выезжает под звуки цимбал.



3 И как будто жуют коровы,

И как будто дом покажется,

И Араньями под вечер

Скрипнет, словно телега.



4 Вот кто-то кличет корову,

Вот кто-то дров нарубил:

Тому, кто под вечер остался у Араньяни,

Чудится: (кто-то) закричал.



5 Араньяни и правда не убивает,

Если другой (кто) не подойдет.

Вкусив сладкого плода,

Укладывается куда угодно.



6 Распространяющую запах благовонной мази, благоуханную,

Богатую пищей, (хоть и) не пашущую –

Араньяни я прославил,

Мать диких зверей.